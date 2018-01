Basket, VelcoFin a caccia del pass per la Coppa Italia

Vicenza – Si è aperto in maniera negativa il 2018 della VelcoFin Vicenza. Dopo la sconfitta contro Albino, infatti, l’allenatore biancorosso Jonata Chimenti dovrà affrontare la delicata sfida di domani, alle 18 al PalaGoldoni, contro le piemontesi dell’Eco Program Castelnuovo Scrivia con una formazione incerottata.

Ad inizio settimana Melisa Brcaninovic, miglior realizzatrice della squadra, è stata fermata da un irrigidimento di collo e schiena ed ha ritrovare, seppur parzialmente, il campo solo nella giovedì sera. Martedì Valentina Stoppa ha rimediato una contrattura al bicipite femorale sinistro che, nella più ottimistica delle previsioni, potrebbe risolversi giusto per la partita, offrendo alla guardia sanmartinara un supplemento di riposo del quale avrebbe volentieri fatto a meno.

Un incidente domestico ha causato la fasciatura di quattro dita per Irene Gamba e, per finire, Francesca Santarelli ha rimediato una gran botta al volto durante uno scontro di gioco. Risultato: visita, esami diagnostici per trauma cranico e notte al San Bortolo in osservazione. Poi, ai primi chiarori del giorno, il ritorno a casa, con tanto di collare e raccomandazioni: se tutto andrà bene, domenica potrebbe essere della partita.

“Dispiace – ha commentato coach Chimenti – aver gettato via l’occasione Albino e ancor più non aver avuto tutte le giocatrici a disposizione per il programma di questa settimana: un intoppo che potrebbe lasciare strascichi a livello mentale. Ma non mi piango addosso, sono in palestra a lavorare, è una partita importante e credo che la squadra, se preparata, se la possa giocare. La situazione è all’insegna dell’emergenza, ma la vita continua ad andare avanti e così la pallacanestro”.

Se è vero che nessuno durante la preparazione estiva pensava alla qualificazione per la Coppa Italia, è altrettanto innegabile che, avendola ora a portata di mano, sarebbe davvero un peccato lasciarsela sfuggire. C’è il rischio che contro le giraffe di Castelnuovo Scrivia la tensione per la posta in palio (qualificazioni alle Final Eight) possa giocare brutti scherzi.

“Secondo me – ha proseguito il tecnico biancorosso – c’era più pressione ad Albino, perché là avevamo tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Penso che le ragazze abbiano capito di non aver garantito una prestazione all’altezza in Lombardia e che abbiamo bisogno di giocare una partita convincente in casa. Cosa quasi mai accaduta, visto che le prove migliori sono giunte fuori, e la gara di domani, valida per l’ultima giornata di andata, potrebbe così offrire un’opportunità di riscatto”.