Schio – Dopo la pausa per le feste riprende il campionato di basket di serie A1 femminile. La prima sfida del 2018 riserva al Famila Wuber Schio una trasferta in Piemonte. Domani, infatti, nel posticipo della tredicesima giornata di Gu2to Cup, quarta di ritorno, le arancioni affronteranno, al PalaRuffini, le pantere della Fixi Piramis. Come di consueto, la gara, con palla a due alle 20.30, si potrà seguire in diretta streaming sul canale Youtube della Legabasket femminile, a questo link diretto.

Ben diversa la situazione della classifica per le due compagini. Le biancostellate, allenate da coach Massimo Riga, sono penultime, mentre le arancioni guardano tutti dall’alto, con 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici (Venezia e Lucca). Il loro tabellino di marcia conta infatti dieci vittorie (tra le quali anche quella con le pantere, nella partita di andata) e due sole sconfitte.

Quattro, invece, i successi per Torino che negli ultimi tempi sta facendo i conti con una assenza importante, quella di Ivana Tikvic, una delle migliori realizzatrici della Fixi. Come già spiegato più in dettaglio in un’altra pagina del giornale, in un contrasto con Dearica Hamby, giocatrice della Passalacqua Ragusa, nel corso dell’incontro tra le piemontesi e le siciliane, l’atleta croata si è infortunata e da allora non ha più messo piede sul parquet.

Per quanto riguarda il Famila, quella di domenica sarà la seconda uscita ufficiale del 2018. Giovedì sera, infatti, le scledensi hanno inaugurato il nuovo anno con una vittoria, seppur più sofferta di quanto ci si potesse aspettare, in Eurolega. Nel successo contro la formazione russa di Orenburg non si è vista in campo Cecilia Zandalasini, che proprio durante la fase di riscaldamento pre gara ha accusato un problema all’adduttore. L’ala di Broni potrebbe quindi non prendere parte nemmeno al match contro Torino.

Ilaria Martini