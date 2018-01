Basket, la VelcoFin Vicenza in casa contro Milano

Vicenza – Impegno casalingo, domani alle 18, per la VelcoFin Vicenza, che al PalaGoldoni affronterà le lombarde de Il Ponte Casa d’aste Milano, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A2 di basket femminile. Sette i successi delle orange di coach Franz Pinotti nelle ultime otto uscite. Due in più delle vittorie conquistate, nello stesso intervallo di tempo, dalle biancorosse, che nella classifica generale sono avanti di due punti (22 contro 20) rispetto alle milanesi.

“Affrontiamo una squadra – ha analizzato l’ala vicentina Lucia Ferri – che attraversa un buon momento e questo, per noi, deve essere motivo di sprone: siamo chiamate a giocare con una formazione che sta bene, a differenza della nostra, impegnata a superare un periodo di difficoltà. Dovremo metterci alla prova soprattutto fidandoci di noi stesse, affidandoci a quello che abbiamo preparato durante la settimana e credendo nel lavoro che stiamo facendo”.

All’andata, sul legno del PalaGiordani, la storia finì quasi prima di iniziare: la VelcoFin chiuse infatti la gara sin dalla sirena della prima frazione e giunse all’ultimo giro di lancette con un sostanzioso vantaggio e la certezza di avere giocato un’ottima partita. Ma anche con la consapevolezza che, complici le assenze e i tanti errori, il Sanga incontrato sabato 7 ottobre certo non era quello che aveva agitato i sonni biancorossi durante le notti precedenti.

“Di sicuro – ha proseguito il capitano di Vicenza – le milanesi arriveranno cariche e aggressive, ma questo non dovrà spaventarci. La gara d’andata è da tempo in archivio: allora noi riuscimmo a fare quanto era nel piano partita, in parte per nostri meriti, ma anche perché il Sanga non era al completo e giocò una partita quasi da dimenticare. Sappiamo che non potremo sbagliare: loro saranno chirurgiche nel punire eventuali nostre incertezze e noi dovremo fare altrettanto. Sarà una gara complicata”.