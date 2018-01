Basket, il Famila Schio piega Napoli

Schio – Il Famila Wuber Schio non si è fatto sorprendere ed ha regolato, con il punteggio di 77-65, la Saces Mapei Givova Dike Napoli, avversaria delle scledensi nella quinta giornata di Gu2to Cup. La gara contro le partenopee, giocata questa sera al PalaRomare ha visto le padrone di casa condurre il gioco per più di due quarti, prima di subire il recupero delle napoletane (66-63). Sul finire dell’incontro, però, la squadra allenata da coach Vincent ha trovato in Yacoubou un’arma determinante per conquistare la vittoria.

E’ Dacic, con un piazzato, ad inaugurare l’incontro delle 18, 0-2. Un vantaggio, quello della Dike, che dura il tempo di un contropiede, perché proprio nell’azione successiva, Macchi impatta, 2-2. Il Famila è concreto e determinato e passa presto al comando. Al quinto, infatti, grazie ad un parziale di 15-4 (con 9 punti di Yacoubou), conduce per 19-7. Quando sul cronometro rimangono circa tre minuti da giocare, la lunga francese, fino ad ora la migliore marcatrice di Schio, è costretta ad abbandonare il campo per un infortunio alla caviglia destra. Nonostante questo contrattempo, Masciadri e compagne rimangono concentrate e chiudono il primo periodo a +10, 27-17.

Dopo la tripla di Harmon, 27-20, è Schio a salire in cattedra. Tagliamento e Dotto hanno la mano calda e da tre non sbagliano; Gatti e Anderson, invece, vanno a bersaglio dalla media distanza e il Famila raggiunge il massimo vantaggio, 44-25. Un solco già piuttosto profondo, che le ragazze di coach Nino Molino non riescono a colmare e a metà partita 16 lunghezze dividono le due compagini, 46-30.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si rivede in campo Yacoubou ed è proprio lei a siglare il +18 arancione, 48-30. Il tabellone recita ancora +18, 56-38, quando le ospiti iniziano a segnare con più continuità e trasformano in punti sonanti ogni palla persa delle avversarie. A suon di triple la Dike lima il passivo e fa sentire il suo fiato sul collo delle padrone di casa, 60-56, che solo sul finire ritrovano, grazie a Miyem, la via del canestro, 62-56.

L’ultimo atto della contesa si apre con il botta e risposta tra Dotto e Harmon, 64-58 e poi, per più di tre minuti, i quintetti sparano a salve. A sbloccare l’impasse ci pensa Gemelos, che riduce a 4 i punti di distanza tra le squadre, 64-60. La Dike arriva fino al -3, 66-63, ma a spegnere ogni speranza delle napoletane di tornare in Campania con due punti in tasca ci pensa Yacoubou. La lunga francese punge in attacco ed è attenta in difesa, e così Schio ritorna avanti, 74-65. Il sigillo del match è di Anderson: la sua tripla vale il +12, 77-65 finale.

Schio: Yacoubou 25, Gatti 2, Miyem 6, Tagliamento 7, Anderson 17, Masciadri 5, Zandalasini ne, Ngo Ndjock, Dotto 11, Macchi 4

Napoli: Di Battista ne, Cinili 10, Pastore 12, Carta, Diene, Chesta, Harmon 15, Dacic 6, Gemelos 22, De Cassan ne

Ilaria Martini