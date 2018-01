Basket, il Famila Schio ospita la Dike Napoli

Schio – Dopo la bruciante sconfitta di giovedì sera in Eurolega, che ha cancellato ogni possibilità di chiudere il girone al terzo posto, il Famila Wuber Schio ha dinnanzi a sé un altro appuntamento importante. Domani, al PalaRomare, arriveranno infatti le arancioni della Saces Mapei Givova Dike Napoli, con una formazione dalle tante novità, rispetto a quella che la truppa guidata da coach Vincent ha superato nella gara di andata, lo scorso 29 ottobre.

Da dicembre, della rosa di atlete a disposizione dell’allenatore Nino Molino non fa più parte Zofia Hruscakova, passata proprio a vestire la casacca del Famila. L’arrivo di Stefanie Dolson alla Dike, aveva quasi azzerato il minutaggio dell’ala slovacca, che ha quindi deciso di cambiare squadra. A gennaio, però, è giunta la notizia della rescissione del contratto da parte di Dolson.

La società partenopea non ha perso tempo ed ha ingaggiato Kelsey Bone. Inoltre, nell’attesa di avere a disposizione ala-pivot americana, per la seconda parte della stagione è stata tesserata anche Alejandra Chesta. L’ala/pivot argentina, con cittadinanza italiana ha esordito la settimana scorsa, nel match casalingo perso per 70-76 contro la Passalacqua Ragusa.

Per quanto riguarda, invece, Schio, è probabile che anche domani, in occasione della quinta giornata di ritorno di Gu2to Cup, massimo campionato di basket femminile, Cecilia Zandalasini non scenda in campo. L’ala di Broni è ferma dal 4 dicembre: ha accusato un problema muscolare durante il riscaldamento del match con Orenburg e il tempo stimato per il suo recupero dovrebbe essere di circa quindici giorni.

Ecco il programma completo del quinto turno, in programma domenica alle 18:

Lucca – Torino

Schio – Napoli

Venezia – San Martino di Lupari

Ragusa – Vigarano

Classifica: Schio 22, Venezia e Lucca 18, San Martino di Lupari 16, Ragusa e Napoli 14, Vigarano, Broni e Torino 8, Battipaglia 2

Ilaria Martini