Schio – Direzione Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, per il Famila Wuber Schio, che domenica è atteso, dalle biancorosse della Meccanica Nova, per disputare la gara valida per la sesta giornata di ritorno di Gu2to Cup, campionato di serie A1 di basket femminile.

Notevole il divario in classifica tra le due compagini che si affronteranno al PalaVigarano, a partire dalle 18. Si tratta quasi di un testacoda, visto che le padrone di casa stazionano nei bassifondi della graduatoria (sono penultime ed il loro tabellino di marcia annovera solo quattro successi in quattordici gare), mentre le arancioni, con i loro 24 punti, guardano tutti dall’alto.

Ma non si può dimenticare come, la gara di andata al PalaRomare, diede più di qualche grattacapo alle arancioni, che si imposero solo negli ultimi minuti della contesa. Nonostante gli sprazzi di buon gioco che le ferraresi hanno mostrato nel torneo italiano, non sembra davvero quella di domani, contro le vice campionesse d’Italia, l’occasione di raccogliere punti che possano migliorare il piazzamento in classifica delle per le ragazze di coach Luca Andreoli.

Questo è ancora più verosimile se si considera che in quest’ultima settimana la Meccanica Nova è stata messa di fronte alla decisione di Karlie Samuelson di lasciare la squadra per far ritorno negli Stati Uniti. Un colpo davvero duro, soprattutto se si considera che il roster di Vigarano aveva già risentito dell’assenza di Anne Marie Armstrong, bloccata a metà novembre dalla rottura del legamento del ginocchio e operata di recente.

A questo infortunio le ferraresi hanno risposto ingaggiando la nazionale slovena Tina Trebec, che ha esordito con la nuova maglia la scorsa settimana, dopo essersi allenata solo poche volte con le compagne. Ma è certo che la defezione di Samuelson (secondo terminale offensivo della squadra, dopo Batabe Zempare) abbia lasciato un vuoto importante, che ha scardinato gli equilibri della società biancorossa. Per quanto riguarda il Famila proprio domenica potrebbe rivedersi in campo Cecilia Zandalasini, ferma da un paio di settimane per un problema muscolare.

Ilaria Martini