Basket, il Famila Schio in diretta Tv contro Lucca

Schio – Diretta televisiva per il Famila Wuber Schio nella settima giornata di ritorno di Gu2to Cup, campionato numero 87 della serie A1 di basket femminile. Domenica 28 gennaio, le telecamere di Sportitalia saranno al PalaRomare di viale dell’Industria dove, alle 18, andrà in scena il big match tra le padrone di casa e le biancorosse della Gesam Gas Lucca, che potrà essere seguito al canale 60 del digitale terrestre.

Le toscane, che sul petto hanno cucito lo scudetto del campionato 2016/2017, conquistato proprio contro le scledensi, sono reduci da un periodo buio. Dopo una buona prima fase di campionato, infatti, le ragazze guidate da coach Loris Barbiero, hanno inanellato una serie di prestazioni davvero poco convincenti, scivolando, pian piano, dalla prima alla quarta posizione.

E, giusto un paio di giorni fa, la società del presidente Rodolfo Cavallo, ha annunciato l’esonero del tecnico. Nell’attesa del nuovo capo allenatore del Basket Le Mura (il cui nome sarà reso noto la prossima settimane), la squadra sarà affidata al vice di Barbiero, Giulio Bernabei. Un cambiamento deciso, per provare a dare la scossa alle toscane e voltare pagine invertendo così il trend negativo che ha visto Lucca raccogliere il magro bottino di una sola vittoria nelle ultime quattro gare.

Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo… il Famila. Le arancioni, che nei due precedenti con le biancorosse di questa stagione (Supercoppa italiana e gara di andata) hanno sempre avuto la meglio, non hanno alcuna intenzione di lasciare punti per strada e ce la metteranno tutta per mantenere le distanza sulle dirette inseguitrici (Venezia e Ragusa). Schio, infatti, è saldamente in testa alla classifica, con un tabellino di marcia che annovera soltanto due dischi rossi (Venezia e San Martino di Lupari).

Ilaria Martini