Schio – E’ un match fondamentale quello che questa sera il Beretta Famila Schio giocherà in Spagna contro la Perfumerias Avenida Salamanca. Sul parquet del Pabellón Municipal Wurzburg si deciderà infatti il futuro europeo della squadra allenata da coach Pierre Vincent.

Già, perché, sarà proprio la quattordicesima ed ultima giornata della regular season di Eurolega, ad assegnare, alle italiane o alle spagnole, l’ultimo posto a disposizione nel girone B, per il passaggio del turno, vale a dire per i quarti di finale.

A seconda del risultato, per Schio si apriranno scenari diversi. In caso di vittoria (oppure di sconfitta con un passivo inferiore ai 10 punti), per il terzo anno consecutivo le arancioni accederanno ai quarti di finale, conquistando così un posto tra le migliori otto squadre europee. Nel caso in cui, invece, il Beretta perdesse a Salamanca con uno scarso superiore alle dieci lunghezze, verrebbe inserito nei quarti di finale di EuroCup Women, ex Coppa Ronchetti, seconda competizione internazionale per club di basket femminile organizzata dalla Fiba.

Nella gara di andata, infatti, furono proprio dieci le lunghezze che separarono le due compagini al fischio finale. Un +10 che però non può certo far stare tranquille le arancioni, perché se è vero che mercoledì scorso le biancoblù spagnole sono state sconfitte da Orenburg, è altrettanto vero che appena sette giorni prima il team di Elonu, Nicholls, Dominguez, Givens e compagne è stato in grado di fermare le turche di Fenerbahce.

L’incontro di questa sera, con palla a due alle 20.30, che si preannuncia davvero scoppiettante, per l’alta posta in gioco, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba e potrà essere seguito cliccando qui.

Ilaria Martini