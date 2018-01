Schio – Ancora un impegno casalingo nella regular season di Eurolega per il Beretta Famila Schio. Domani le atlete guidate da coach Pierre Vincent ospiteranno tra le mura amiche del PalaRomare, con palla a due alle 20.30, la formazione polacca del Wisla Can Pack di Cracovia.

Il match di andata, giocato lo scorso novembre all’Hala Ts Wisla Arena, è stato molto equilibrato e a consegnare i due punti al Beretta ci ha pensato un guizzo di Jolene Anderson. E’ facile dunque pensare che anche la gara di domani, valida per l’undicesima giornata, rappresenterà un impegno davvero insidioso per le arancioni, a caccia di punti per assicurarsi il passaggio del turno.

Se il Beretta, quarto in classifica nel girone B, punta a raggiungere i quarti di finale, il Wisla, sesto in graduatoria e ormai tagliato fuori dai giochi, guarda invece all’EuroCup, ex Coppa Ronchetti (competizione che vede impegnate, tra l’altro con ottimi risultati, la Reyer Venezia e la Passalacqua Ragusa).

Per ognuno dei due gironi di Eurolega, le formazioni che, al termine della stagione regolare si classificheranno quinta e sesta, proseguiranno il loro cammino nella seconda competizione internazionale per club di basket femminile organizzata dalla Fiba.

In ballo, per i due posti in palio ci sono quattro formazioni: Salamanca (anche se in realtà le spagnole possono ancora sperare nei playoff), Orenburg, Cracovia e Montpellier. Oltre che per Schio, dunque i punti di domani sono molto importanti anche per le ospiti, il che preannuncia, come detto sopra, una gara combattuta.

Ilaria Martini