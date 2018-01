Basket, torna l’Eurolega. Schio ospita Orenburg

Schio – A due settimane dall’ultima sfida europea, il Beretta Famila Schio è pronto tornare sul parquet per la decima giornata di regular season del gruppo B di Eurolega. Domani sera, con palla a due alle 20.30, le arancioni ospiteranno al PalaRomare le russe del Nadezhda Orenburg.

La gara di andata, all’Orenburzhje Sport Hall di Gagarin Avenue, non è mai stata in discussione. Le scledensi hanno infatti dominato fin dalle prime battute, conquistando la vittoria con ben 30 lunghezze di scarto (46-76 il risultato finale).

Due, fino ad ora, i successi delle ragazze guidata da coach Maros Kovacik (entrambi contro le polacche del Wisla Cracovia), che valgono loro il sesto posto in classifica. Cinque, invece, le vittorie delle scledensi, quarte in graduatoria con 14 punti, che però hanno registrato tre battute d’arresto (contro Ekaterinburg, Yakin Dogu e Fenerbahce) nelle ultime quattro uscite europee.

Dando uno sguardo generale alle statistiche delle formazioni che si affronteranno domani, se nel tiro da due prevalgono, seppur di poco, le russe, che centrano il bersaglio nel 46,2% dei casi, contro il 41,4% di Schio, dalla lunga distanza il Beretta la fa da padrone (42,8% di realizzazioni contro il 29,4% delle avversarie).

Buona per entrambe le compagini la precisione dalla linea dei liberi (72% Schio, 76% Orenburg), e in pratica è pari il numero di rimbalzi agguantati in media in ogni match dalle atlete (36 per le russe, quasi 35 per le italiane). Per finire, negli undici precedenti disputati dal 2008, il Nadezhda ha conquistato la vittoria in sei occasioni, mentre il Beretta ha trionfato cinque volte. In caso di vittoria giovedì, dunque, le arancioni porterebbero in parità il computo degli scontri diretti.

Ilaria Martini