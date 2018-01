In auto contro un palo. Ferita una donna 71enne

Arcugnano – Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, ad Arcugnano, nel quale è rimasta ferita una signora di 71 anni. E’ successo verso le 15.30, in via Sant’Agostino. L’auto guidata dalla signora è andata a sbattere con violenza contro un palo dell’illuminazione pubblica e contro le transenne di una pista ciclabile, dopo che la conducente aveva perso il controllo del mezzo.

Giunti rapidamente sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco hanno innanzitutto messo in sicurezza la vettura e, al tempo stesso, hanno coadiuvato il personale sanitario del Suem 118 nel prestare le prime cure alla signora ferita. La donna poi è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza il palo e la lampada, che dopo l’urto rischiava di cadere. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.