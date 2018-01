Incendio distrugge due auto. Danni a una casa

Sovizzo – Due autovetture distrutte, una legnaia bruciata ed una abitazione danneggiata. E’ il bilancio di un incendio che è divampato nella notte appena trascorsa in via Muzzi, a Sovizzo. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita: accortisi dell’odore di fumo, infatti, i proprietari della casa sono riusciti a mettersi in salvo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero partite da una delle due auto, entrambe Fiat, modello Grande Punto, parcheggiate sotto la pompeiana adiacente alla casa di via Muzzi. Quando, poco dopo le 2 di oggi, giovedì 18 gennaio, i vigili del fuoco, allertati dai padroni di casa, hanno raggiunto l’abitazione, l’incendio si era già esteso all’altra auto posteggiata, distruggendole così entrambe.

I pompieri, accorsi da Vicenza con due automezzi, sono comunque stati in grado di spegnere il rogo prima che questo si estendesse alla casa, che in ogni caso ha subito dei danni, causati dal calore e dal fumo.

Oltre ad aver bruciato una legnaia, posizionata vicino alla pompeiana, le fiamme hanno colato le tapparelle della bifamiliare del piano terra e del primo piano, facendo saltare i vetri dei serramenti e danneggiando la struttura del poggiolo. Anche l’abitazione al piano terra ha subito danni da fumo. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del luogo e dell’abitazione sono terminate questa mattina, poco prima delle 6.