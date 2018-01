Fuori strada in A4. Grave una donna di 23 anni

Vicenza – Incidente stradale questa mattina all’alba, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Grisignano del Zocco e Vicenza Est, in direzione Milano. Verso le 6.40, un’auto è uscita di strada dopo aver toccato un’altra autovettura ed è finita nel pendio autostradale. Il bilancio dell’incidente parla di una donna gravemente ferita.

La donna, una 23 enne di Martellago, nel veneziano, è anche rimasta incastrata tra le lamiere contorte della vettura, ridotta ad un ammasso di rottami. Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco, la cui squadra ha messo in sicurezza l’auto carambolata in fondo alla scarpata ed ha estratto la donna dall’abitacolo, o da ciò che ne restava.

La 23enne è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e subito traportata in elicottero in ospedale. Illeso invece l’altro automobilista coinvolto nel sinistro. Sono intervenuti sul posto anche la polizia stradale ed il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza