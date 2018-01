Ad Arzignano si cercano due Nonni vigile

Arzignano – AAA due nonni vigile cercansi ad Arzignano. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso per la selezione di due figure alle quali affidare il servizio di vigilanza davanti alle scuole, così da garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni.

Si tratta di un servizio che verrà remunerato con un compenso di 7,50 euro orari lordi. Per essere ammessi alla selezione, sono necessari alcuni requisiti come ad esempio, la residenza, da non meno di 5 anni, nel Comune di Arzignano, l’età compresa tra 60 e 80 anni e l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico attestata da certificato medico del proprio medico curante (cliccando qui si può consultare l’avviso di selezione, con tutte le informazioni utili).

I moduli per la domanda (reperibili a questo link) dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 28 febbraio 2018 all’ufficio protocollo del Comune. Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al comando di polizia locale, in via 4 Martiri, o chiamare il numero 0444476600 (vice istruttore Manola Anselmi). La selezione verrà effettuata secondo il criterio del valore più basso della situazione economica risultante da certificazione Isee.

“Siamo alla ricerca di nonni vigile -ha chiarito il sindaco, Giorgio Gentilin – perché Arzignano ha bisogno delle loro prestazioni nelle immediate vicinanze delle scuole. La nostra città è interessata da intenso traffico ed è importante garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni. Lancio quindi un appello ricordando che, nel nostro Comune, questo servizio viene remunerato”.