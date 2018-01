Arzignano – Una giovane donna è rimasta ferita, ed è stata portata in ospedale, in conseguenza ad un incidente stradale avvenuto quest’oggi, venerdì 5 gennaio, ad Arzignano.

L’automobilista stava viaggiando lungo via Restena a bordo di un furgone Volkswagen Caddy ed era impegnata in un giro di consegna dei pasti agli anziani quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato ed è finito rovesciato in un fossato.

A soccorrere la conducente, che dopo la carambola è rimasta incastrata nell’abitacolo del Caddy, sono stati i vigili del fuoco di Arzignano, intervenuti sul posto verso le 11.40.

Dopo averla liberata, i pompieri hanno affidato la donna alle cure del personale del Suem 118, che l’ha accompagnata in ospedale.

In via Restena è arrivata anche una pattuglia della polizia locale e nel momento in cui scriviamo sono ancora in corso le operazioni di recupero del furgone finito fuori strada.