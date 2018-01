Schio – Personaggi del mondo dello spettacolo ed ex giocatrici del Famila Schio scenderanno in campo, al PalaRomare, per una partita di basket con scopo benefico. L’evento, dal titolo #Tunonmifaipaura ha infatti lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema della violenza contro le donne. La gara, con palla a due alle 19, è in programma sabato 27 gennaio al palasport di viale dell’Industria.

Protagoniste del match la selezione Basket Artisti e quella del Famila Schio All Stars. Nel roster della prima ci saranno Alessio Bernabei, Mercedesz Henger (figlia dell’attrice Eva), Antonello Riva, Simona Molinari, Stefano Nosei, Roberto Premier, Bibi Velluzzi, Paolo Beretta, Claudio Bonaccorsi, Gianguido Baldi, Cecile, Pippo Palmieri ed Elisa D’Ospina.

Anna Zimerle, Emanuela Ramon, Chiara Strazzabosco, Anna Rigon ed altre glorie del basket scledense faranno invece parte della formazione All Stars del Famila. L’incasso della gara andrà proprio a sostenere il progetto #Tunonmifaipaura di BasketArtisti Unicusano.

“L’esperienza con la nazionale Basket Artisti – ha commentato Riva, medaglia d’oro con la nazionale italiana agli Europei di Francia 1983 – è stata pensata per portare un po’ di serenità in luoghi difficili, colpiti da eventi negativi, e per accendere i riflettori su particolari temi sociali. La mia prima partita fu in Sicilia e affrontammo una selezione di magistrati per ricordare Falcone e Borsellino. Di recente siamo stati ad Amatrice; il nostro intento è quello di portare sorrisi”.

“Nel 2018 è davvero assurdo parlare ancora di violenza sulle donne – ha concluso Riva -. Se questa serata di sport e divertimento riuscirà a portare maggiore sensibilità su questo tema a tutti i presenti, soprattutto ai più giovani, avremo centrato il nostro obiettivo. Sono fiducioso”. La prevendita online dei biglietti (in vendita a 5 euro) è disponibile sul sito www.bookingshow.com e nella sede del Famila Basket Schio.