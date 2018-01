Arsiero, esce di strada e si ribalta. Automobilista ferita

Arsiero – Una donna di 52 anni, residente a Padova, è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, ad Arsiero.

La carambola si è verificata verso le 16 il località Scalini ed ha coinvolto una Bmw X1. L’auto, guidata dalla 52enne, stava percorrendo la strada provinciale 350 ed era diretta verso il centro di Arsiero quando ha urtato prima contro il muro di contenimento presente alla destra della carreggiata, poi contro la recinzione di un edificio, prima di ribaltarsi, sul ciglio della strada. Si tratterebbe, dunque, di una uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto, oltre ad una pattuglia del consorzio di polizia locale Alto Vicentino, impegnata nei rilievi del sinistro, è intervenuto anche il personale sanitario del Suem, che ha accompagnato la donna in ospedale a Santorso, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Per fortuna la 52enne non risulta aver riportato gravi ferite in seguito all’incidente.