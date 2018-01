Altavilla Vicentina – Ammonta a 10 mila euro il bottino di un furto compiuto in piena notte in via Rossini, ad Altavilla Vicentina. Ad essere preso di mira dai ladri è stato lo sportello bancomat di una filiale della banca Unicredit, che in realtà conteneva una cifra molto superiore a quella rubata, circa 80 mila euro.

I fatti sono accaduti verso le 4.30 di oggi, sabato 20 gennaio, quando alcuni malviventi, dopo aver fatto esplodere il bancomat, hanno iniziato ad arraffare i contanti in esso contenuti. Una operazione di prelievo, la loro, bruscamente interrotta a quota 10 mila: il sopraggiungere delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto via Rossini appena pochi minuti dopo il botto, ha messo in fuga i ladri, impedendo loro di ripulire completamente lo sportello.

Il fragore dell’esplosione aveva infatti disturbato il sonno di più di qualche residente. Senza indugio è stato quindi dato l’allarme, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vicenza, i militari delle stazioni di Altavilla Vicentina e di Camisano e i carabinieri e del nucleo investigativo del comando Provinciale di Vicenza, e della Stazione di Camisano Vicentino.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Per risalire agli autori del furto, i militari stanno acquisendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente in zona.