Altavilla, 37enne accoltellata dal compagno

Altavilla Vicentina – Fatto di sangue per fortuna senza vittime nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, ad Altavilla Vicentina. E’ successo in un appartamento al numero 44 di via Verona, dove una donna di 37 anni, di origine moldava, è stata accoltellata dal suo compagno, che subito dopo è fuggito in auto.

Subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e, da Vicenza, gli uomini del nucleo operativo e di quello investigativo, che hanno dato inizio alla caccia all’uomo. Le indagini sono in corso e si estendono a tutto il territorio nazionale.

Il personale del Suem 118 si è invece occupato della donna ferita, trasportandola in ospedale, al San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverata in condizioni serie. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.