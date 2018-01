Marostica, a Luigi Vivian l’Alfiere d’Argento

Marostica – E’ stato assegnato al maratoneta Luigi Vivian, a Marostica, il premio Alfiere d’Argento 2017. A convincere la commissione la sua recente tripletta di partecipazioni a maratone internazionali, nella quale ha migliorato, ogni due settimane, il già ottimo primato personale, ovvero a Venezia (22 ottobre) con il tempo di 2h 36’ 41” e il 12° posto assoluto (2° M40 su 5966 classificati), a New York (5 novembre), con 2h 31’ 59” e il 46° assoluto (5° M40 su 50766 classificati), a Verona (19 novembre) con 2h 31’ 34” e il 15° assoluto (3°M40 su 2706 classificati), quest’ultima maratona valevole anche come campionato italiano assoluto e di categoria.

Atleta con alle spalle 30 anni di sport agonistico, inizia da adolescente arrivando sempre al podio nei campionati italiani di marcia e da juniores in nazionale e secondo nei campionati europei giovanili. Lascia l’atletica per il triathlon ed anche in questa disciplina arriva alla maglia azzurra giovanile. Quindi passa al duathlon e partecipa a due Campionati del Mondo assoluti. In seguito pratica anche ciclocross, mountain bike e sci di fondo.

A 40 anni torna alla corsa e sale ai vertici delle classifiche nazionali ed internazionali di Maratona. A maggio si classifica 7° alla 45ª edizione della 100 Km del Passatore (miglior esordiente) con l’ottimo crono di 7h 53’ (la gara parte da Firenze e dopo aver valicato gli Appennini arriva a Faenza) e quindi, nella seconda parte della stagione 2017, il successo nelle maratone citate, come rappresentante della società Asd Nico Runners.

Protagonista della cerimonia di premiazione è stata Tatiana Guderzo, nominata straordinariamente “Ambasciatore dello Sport della Città di Marostica”, già Alfiere d’Oro nel 2008 per il bronzo alle Olimpiadi e tre volte Alfiere d’Argento per l’argento ai mondiali su strada (2002), come campionessa europea U23 crono e ancora per l’argento mondiale su strada (2004), come campionessa mondiale su strada (2009).

Nel 2017, gli ultimi di tanti successi, ovvero Medaglia d’Oro Coppa del Mondo Pista Inseguimento a Squadre (Pruszkow, POL), Medaglia d’Argento Coppa del Mondo Pista Inseguimento a Squadre (Manchester, Gb), Medaglia d’Oro Europei Pista Inseguimento a Squadre (Berlino, Ger).

Sono stati infine 23 gli altri riconoscimenti agli sportivi e alle società che hanno segnato questa edizione dell’Alfiere d’Argento. Alla cerimonia, all’inizio della quale è stato letto un saluto del neo incaricato commissario del Comune di Marostica Renata Carletti, sono intervenuti il presidente regionale del Coni Gianfranco Bardelle e il delegato provinciale del Coni Giuseppe Falco.