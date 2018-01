A Vicenza una Befana giovane, bella e a cavallo

Vicenza – L’immagine della Befana vecchia e brutta, che arriva con la scopa, è stata messa in soffitta. Quest’anno, infatti, Coldiretti Vicenza, con il mercato coperto di Campagna Amica, aperto ogni sabato dalle 9 alle 18 in via Cordenons 4 (davanti al Liceo Pigafetta), propone una befana giovane ed attraente. E per di più arriverà in groppa ad uno splendido cavallo di razza Paint, con al fianco due gerle colme di dolciumi per i bambini della città.

“Abbiamo pensato ad un evento affascinante e di effetto – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – così analizzando le aziende vicentine è emersa un’eccellenza, l’allevamento di cavalli Rodeghiero di Molvena, ubicato in una splendida collina con una straordinaria vista e numerosi cavalli allevati dalla giovane Eva e dalla sua famiglia”. Così è nata l’idea della befana a cavallo, che in alcune città del centro italia è una tradizione consolidata, ma in Veneto una prima assoluta.

Una novità che porterà il risveglio di una tradizione, con una rivisitazione agricola d’obbligo, per Coldiretti, con la befana Eva a cavallo che, a partire dalle 15, attraverserà il cuore della città, compiendo un anello con partenza da piazza San Lorenzo, via Cordenons, corso Palladio, corso Fogazzaro e ritorno. Naturalmente una befana generosa, perché ai bambini in città distribuirà dolciumi e tanta allegria. Al ritorno in piazza San Lorenzo, nell’area antistante il mercato coperto di Campagna Amica, invece, verrà distribuito del vin brulé per riscaldare il cuore e l’atmosfera nella giornata dell’Epifania, che annuncia la fine delle festività.

“Con il mercato coperto di Campagna Amica – sottolineano Cerantola e Palù – intendiamo avvicinare i vicentini agli animali oltre che alla scoperta ed al consumo dei prodotti del territorio e di stagione. Un progetto che Coldiretti ha intrapreso da anni e che sta dando straordinari risultati, palesati non soltanto dai produttori, entusiasti della risposta dei vicentini, ma soprattutto dai consumatori, che apprezzano la possibilità di conoscere chi propone i prodotti, con la storia aziendale e le emozioni che ci stanno dietro”.

Un appeal, quello dei prodotti a km0, evidente anche se si va a sbirciare dentro alle calze che molti vicentini stanno preparando per l’Epifania. In alcuni casi, addirittura, la calza è stata sostituita con un sacco in iuta, ben più capiente e comunque capace di celare il contenuto. Sì, perché il fascino della scoperta di cosa contiene la calza o il sacco attrae tanto i bambini quanto gli adulti. E così, all’interno della strenna si trova davvero di tutto, oltre ai tradizionali dolciumi ed all’immancabile carbone, insaccati, marmellate, miele, formaggi, prodotti da forno e tanto altro.

“La scorsa settimana le richieste sono state molte – concludono Cerantola e Palù – alla pari ed in linea con i pacchi natalizi realizzati da Campagna Amica per sostenere le aziende delle aree terremotate ed i prodotti della biodiversità made in Italy. Un riscontro che ci attendavamo e che ci fa piacere, perché conferma che stiamo andando nella giusta direzione, incontro alla domanda del consumatore, pienamente soddisfatta dalle nostre imprese”. Per informazioni consultare il sito www.mercatovicenza.it.