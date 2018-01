A Bassano si fa un viaggio nella fantasia

Bassano del Grappa – Chi non ha mai sognato di entrare nel mondo nei suoi libri preferiti, magari in un viaggio tra creature magiche ed eroi mitici in terre incantate? A Bassano Expo, da sabato 20 a domenica 21 gennaio, si può fare qualcosa del genere, nella prima edizione di Bassano Fantasy, una manifestazione interamente dedicata ai racconti fantastici più noti.

L’evento, rivolto a tutti gli appassionati del genere fantasy, si suddivide in un’area espositiva dedicata al mondo de “Il signore degli anelli” e “Lo hobbit”, del celebre scrittore John R. R. Tolkien, e una zona intitolata ad “Harry Potter” e “Animali fantastici”, dell’autrice inglese Joanne K. Rowling. Inoltre, è prevista un’area ludica con tavoli gioco e spettacoli di musicisti, artisti e falconieri.

Per i più piccoli, invece, ci sarà uno spazio d’animazione e giochi. Nel costo del biglietto d’ingresso è inclusa, per l’animazione dedicata a “Il signore degli anelli”, la possibilità di indossare un abito a tema e un armamento con spada e scudo, assieme all’addestramento per l’avventura accompagnati dagli animatori. Mentre, per quanto riguarda le attività rivolte al mondo di “Harry Potter”, è stata ideata una scuola di magia, con lezioni e spettacoli fantastici.

Saranno ospiti all’evento Ivan Cavini, un fantasy illustrator noto soprattutto per la sua arte di ispirazione tolkieniana, direttore del Greisinger Museum, il museo svizzero che ospita la più grande collezione di opere ispirate alla Terra di Mezzo. Assieme a lui parteciperà anche Angelo Porazzi, autore ed illustratore pluripremiato di noti giochi da tavolo. Il costo del biglietto è di sei euro a persona, i bambini sotto i cinque anni non pagano. Per maggiori informazioni consutare il sito dell’evento.