Vicenza – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Vicenza, hanno arrestato durante la notte, un ragazzo di 15 anni per rapina e lesioni aggravate. Hanno fatto scattare le manette ai polsi del minorenne, che è residente a Castelfranco Veneto, dopo averlo sorpreso in flagranza di reato, intorno alle 4.50 del mattino di oggi 6 gennaio.

Era in viale San Lazzaro, a Vicenza, a bordo di un’autovettura, che poco prima era stata sottratta, con violenza ed in concorso con altri tre individui in fase di identificazione, ad un 21enne di Costabissara, nel parcheggio della discoteca Totem, in città.

Il 21enne vittima del furto, per altro, è stato anche colpito con un pugno in viso, che gli ha causat lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Il minorenne invece, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso l’Istituto penale per i minori di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile