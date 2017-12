Vienza, torna il Capodanno in piazza dei Signori

Vicenza – Anche quest’anno Vicenza festeggia il Capodanno in piazza dei Signori, con la manifestazione “Wonder-Company 2018”, a partire dalle 22 del 31 dicembre, ad ingresso libero. L’appuntamento con il saluto al nuovo anno è organizzato dal Comune di Vicenza, assieme a Radio Company. Sull’imponente palco coperto, allestito sulla piazza, dal lato delle due colonne, il dj Andrea De Luca e lo speaker Pietro coinvolgeranno il pubblico con spirito ed ironia, e proponendo i successi musicali trasmessi da Radio Company nel 2017, comprese le hit anni ‘80 e ’90. La musica e l’animazione targata Radio Company si alternerà con le esibizioni della live band Microdisco che proporrà le più famose hit fun-rock del momento.

Ricordiamo però che dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio, nelle aree pubbliche e private che si trovano all’interno dalla cerchia delle mura cinquecentesche, saranno vietati la vendita e il consumo all’aperto di bevande in contenitori di vetro. Solo nelle aree della manifestazione è prevista la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche in aree pubbliche, purché non siano in contenitori di vetro. E’ infine vietato lo scoppio di mortaretti all’interno della cerchia delle mura cinquecentesche e nei pressi di ospedali, case di cura o case di riposo. Sono previste sanzioni pecuniarie. Più informazioni sulla scheda dedicata.

Per quanto riguarda gli animatori della serata, Tiziano Mion, nato a Padova, autore e compositore, decide nel febbraio 1987 di formare il gruppo i Microdisco. Nel 1991 dopo aver realizzato il primo album intitolato “Come dei motori” (canzoni inedite di matrice funky distribuito dalla Ricordi), effettua come band supporter l’ultimo tour italiano di Ray Charles nei più prestigiosi palcoscenici. Nel 1994 è in Svizzera con i Gipsy King, Kool and Gang ed i Curiosity Kill The Cats” poi all’Open air di Bellinzona con gli Stadio.

I Microdisco si contraddistinguono da anni anche come coverband che propone dal vivo, un vasto repertorio internazionale, ripercorrendo le hit più famose della storia della musica. Un’altra esperienza artistica, di particolare rilievo, è la partecipazione come band fissa sul palco dell’evento Venice Music Awards (2008, 2009, 2010) dal Palazzo del Cinema di Venezia. L’ultimo album del gruppo è composto da quindici brani inediti di matrice funk-rock cantati in italiano.

Pietro invece, a Radio Company dal 2001, ha fatto diventare “Company di Sera”, il programma da lui condotto, un momento cult con cui terminare ogni giornata. Dj di notte e regista radiofonico di giorno, Andrea De Luca inizia la sua carriera nel mondo della musica da giovanissimo. Dalla Calabria nel 1998 approda in Veneto e inizia l’avventura a Radio Company, dove ora è in onda con diversi programmi.