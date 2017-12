Vicenza, quasi 400 giovani per ”Quelli dell’ultimo”

Vicenza – Sono quasi quattrocento i giovani, a Vicenza, che da domani pomeriggio parteciperanno a ““Quelli dell’’ultimo”, ovvero un ultimo dell’anno di condivisione e servizio proposto dalla Diocesi di Vicenza (Caritas e Pastorale giovanile) ai giovani dai 16 ai 35 anni. Un’a esperienza questa che è ormai giunta alla sua undicesima edizione.

Un gruppo di una trentina di giovani sta già condividendo, dalla giornata di ieri, un’’esperienza di confronto. Per tutti gli altri, il ritrovo è previsto alle 14 di domani, 3q1 dicembre, presso la Parrocchia di San Giuseppe, in città, in zona Mercato Nuovo. Dopo l’’accoglienza i giovani vivranno un momento insieme, alla presenza anche del vescovo Beniamino Pizziol.

Poi si sposteranno in 41 luoghi di fraternità e condivisone sparsi in tutta la diocesi: case di riposo, comunità di accoglienza, case famiglie, centri per persone con disabilità, comunità per tossicodipendenti o strutture per persone senza dimora e richiedenti asilo. I giovani partecipanti concluderanno poi la giornata con una veglia di preghiera, una cena solidale e un momento di festa. Tutte le info sul sito www.quellidellultimo.it.