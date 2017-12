Vicenza e provincia in breve

Un corso di public speaking a Vicenza –

Saper comunicare è fra le competenze più richieste in ambito lavorativo. Sostenere un colloquio, dare una buona impressione di sè in poco tempo, richiede un buon utilizzo della voce. Per questo è importante conoscere tecniche e strumenti che favoriscono una migliore espressione personale. Da lunedì 15 gennaio 2018, dalle 16 alle 19, e fino al 29 gennaio, per sette pomeriggi, nella sede della Circoscrizione 7, in via Vaccari 107, a Vicenza (zona Ferrovieri), sarà proposto un corso gratuito che si rivolge alle persone iscritte al progetto Cercando il lavoro, con Pierluigi Cerin, docente, DJ Producer e Baritono. Iscrizioni su questa pagina. Per informazioni scrivere a cercandoillavoro@comune.vicenza.it.

E’ operativa la nuova pesa pubblica di Schio

Dopo alcuni mesi di sospensione del servizio è ora riaperta e disponibile, a Schio, la nuova pesa pubblica di Viale dell’Industria, 90, vicina all’edicola e al PalaRomare. La delicata strumentazione a servizio delle imprese e degli autotrasportatori è stata completamente sostituita, funziona 24h su 24, con pesatura self-service (accetta monete da 2, 1 e 0,50 euro). La pesa è lunga 18 metri, larga 35 metri e ha una portata di 800 quintali. E’, ad oggi, la più grande e performante dell’Alto Vicentino. Per informazioni telefonare al numero 342-8293706 (ditta “San Martino” di Smiderle Norma).

Schio, nuove modalità di gestione del parcheggio della stazione

Cambiano le modalità di gestione della sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria di Schio, all’ex scalo merci. Da oggi fino a domenica 7 gennaio parcheggiare così vicino al Centro città sarà infatti gratuito. La giunta comunale ha deciso di rivedere le modalità di gestione dell’ampio parcheggio costruito 10 anni fa, nell’ambito del progetto che ha completamente rivisto l’ingresso a Schio da viale Vicenza. Da quando è stato realizzato questo parcheggio non è mai stato utilizzato appieno, se non nei giorni di mercato o in occasione di manifestazioni che richiamano nel centro di Schio molte persone e che, a volte, per il loro svolgimento, richiedono la chiusura di altri parcheggi centrali, come Piazza A. Da Schio o, in alcune occasioni, Piazza Statuto.