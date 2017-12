Vicenza e provincia in breve

Concorso per entrare nella Polizia locale –

E’ stato pubblicato il bando per il concorso pubblico per agenti di polizia locale categoria C1, a tempo indeterminato, presso il Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al 5 gennaio 2018, a mezzogiorno. Il bando è consultabile su questa pagina del sito del consorzio.

Dal consiglio dei ministri è arrivata la conferma della dichiarazione dello stato di emergenza richiesto dalla Regione Veneto per alcuni gravi eventi calamitosi accaduti in Veneto, nei mesi estivi. Nella nostra provincia è interessato Enego, per forti precipitazioni di pioggia e grandine di fine giugno. “Una buona notizia è arrivata dal governo prima di Natale – ha ommenta Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile – Il riconoscimento dello stato di emergenza per alcuni eventi meteo della scorsa estate, determinati delle eccezionali avversità atmosferiche, lascia ben sperare per il ristoro dei danni subiti da persone e imprese”.

Nella serata di ieri i militanti di Forza Nuova hanno affisso uno striscione recante la scritta “Stop accoglienza business” presso l’edificio che ospiterà i presunti profughi a Brondolo nel Comune di Chioggia. Ha detto Rudi Favaro, coordinatore provinciale di Forza Nuova: “l’azione, dopo la polemica di questi giorni che ha visto contrapporsi da una parte residenti contrari a questa collocazione e dall’altra Prefettura ed amministrazione locale, ribadisce che il business legato all’accoglienza dei richiedenti asilo troverà sempre la ferma opposizione del nostro movimento politico.” I militanti hanno effettuato anche una passeggiata per la sicurezza nella zona di Sottomarina.