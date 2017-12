Vicenza, due auto si scontrano. Due donne ferite

Vicenza – Incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio di oggi, a Vicenza. E’ successo poco prima delle 13.30, all’incrocio tra via del Mercato Nuovo e via Legione Antonini, dove si sono scontrate due autovetture. Due giovani donne sono rimaste ferite, ciascuna alla guida di una delle due macchine, una Fiat Punto ed una Mercedes Classe B.

I primi soccorsi sono stati prestati dai vigili del fuoco, giunti con una squadra dalla vicina sede cittadina. I pompieri hanno anche messo in sicurezza i mezzi, finiti contro la ringhiera che delimita il passaggio pedonale. Le due ferite sono state poi prese in cura dal personale sanitario del Suem 118, anch’esso rapidamente intervenuto con due ambulanze che hanno portato le due donne all’ospedale San Bortolo.

E’ intervenuta sul posto anche la polizia locale di Vicenza, per la deviazione del traffico e per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in un incrocio che è regolato da un semaforo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.