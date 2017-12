La Guardia di Finanza nella sede del Vicenza Calcio

Vicenza – Blitz della guardia di finanza quest’oggi, a Vicenza, nella sede di via Schio del Vicenza Calcio. I finanzieri, inviati dalla Procura di Vicenza, hanno perquisito la sede ed acquistito materiali e documenti sulla situazione economica della società calcistica. Si indaga su un eventuale dissesto economico. La situazione dunque sembra complicarsi e l’ipotesi di un fallimento del prestigioso club incombe sempre di più.

L’attuale amministratore unico del Vicenza Calcio è subito intervenuto con un commento su Facebook. “Così ora comprenderete – scrive nel suo post Sanfilippo – perché bisogna attendere a versare il denaro. Come ho sempre ribadito, so fare il mio lavoro e se le cose non quadrano, non quadrano. Comunque, che i militari siano venuti, non vuol dire nulla riguardo al fallimento. Loro giustamente dovranno fare il proprio lavoro. Quindi non é detto che quanto avviene sia sinonimo di chiusura certa: la cosa non è legata a notizie di reato nè a procedure concorsuali. Sarà sicuramente un buon contributo per far chiarezza”.