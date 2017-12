Valdagno, sigilli al Centro Benessere a luci rosse

Valdagno – Ennesimo sequestro di un centro benessere, o centro massaggi che dir si voglia, per sfruttamento della prostituzione. E’ succsso a valdagno, dove in realtà già nei mesi scorsi i carabinieri avevano notato, nel corso di perlustrazioni, che questo Centro benessere Xin Wang, già sequestrato nell’aprile di quest’anno per l’attività di sfruttamento della prostituzione che si svolgeva all’interno, aveva riaperto i battenti.

Ebbene, nuovi accertamenti hanno rivelato che su diversi siti web di annunci erotici erano riapparsi avvisi che promuovevano l’attività del centro, con fotografie di giovani donne orientali in pose ed attività non lasciavano spazio all’immaginazione. I militari hanno così messo sotto osservazione il luogo e sono stati identificati alcuni clienti, a conferma dei sospetti che i massaggi che venivano praticati all’interno erano coerenti con quanto pubblicizzato sui siti internet a luci rosse.

La Procura di Vicenza a questo punto ha emesso un decreto di perquisizione, che è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri e, al termine del quale, essendo stati acquisiti gli elementi indiziari in ordine alle attività che si svolgevano all’interno, il centro benessere è stato sequestrato ed è scattata la denuncia a piede libero, per sfruttamento della prostituzione, del titolare, L.R. 45enne cinese residente a Milano. Da sottolineare che l’uomo era stato già denunciato per lo stesso reato in occasione del sequestro di aprile.