Truffa a Schio, vendono un immobile che non esiste

Schio – Operazione congiunta nei giorni scorsi dei carabinieri della Compagnia di Schio e degli uomini della tenenza locale della Guardia di Finanza. Si è conclusa con un sequestro preventivo d’urgenza, che era stato disposto dal sostituto procuratore Giovanni Parolin e convalidato dal giudice per le indagini preliminari Massimo Gerace, entrambi del Tribunale di Vicenza. Il provvedimento è stato emesso per una truffa compiuta ai danni di un cittadino italiano residente nell’alto vicentino che, prefigurando l’acquisto all’asta di un immobile, poi rivelatosi inesistente, aveva versato ingenti somme di denaro a tre soggetti, che ora sono indagati.

I tre sono L.G. di 59 anni, P.A., 50 anni, ed una donna, L.G. di 35 anni, tutti di origini siciliane e già noti alle forze dell’ordine per svariati precedenti di polizia. Secondo l’accusa, n concorso tra loro ed approfittando della relazione sentimentale che c’era tra la vittima e la donna, avrebbero proposto al malcapitato l’acquisto di un immobile a Caldogno, in realtà inesistente, riuscendo ad ottenere 70 mila euro in diverse tranches. I militari hanno ricostruito tutti i tasselli della vicenda grazie all’acquisizione della corrispondenza multimediale e all’analisi delle movimentazioni finanziarie.

Nei giorni scorsi, dopo perquisizioni a tappeto, carabinieri e finanzieri hanno anche sigillato i conti correnti degli indagati. E’ stata inoltre sequestrata un’auto, una Renault Clio, acquistata pochi giorni dopo l’accredito di una delle tranches da uno dei sodali ed intestata fittiziamente ad un parente. “L’operazione in questione – si legge infine in una nota dei carabinieri di Schio – evidenzia ancora una volta come la sinergia tra le varie forze dell’ordine operanti nell’alto vicentino, con il coordinamento della magistratura berica, tuteli i cittadini, garantendo ordine, sicurezza pubblica e legalità finanziaria”.