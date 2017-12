Schio, guida ubriaco e tampona un’auto. Due feriti

Schio – Incidente stradale con feriti causato dall’eccesso di alcol, nella serata di ieri, a Schio. E’ successo intorno alle 18.40, all’incrocio con semaforo tra via Riva del Cristo e Lungo Gogna. Un’autovettura Bmw condotta da un 50 enne di Torrebelvicino, che si trovava in via Riva del Cristo in attesa della luce verde del semaforo per poter svoltare a sinistra in via Lungo Gogna, è stata violentemente tamponata da un’autovettura Audi, condotta da un 60enne di Schio.

Il conducente dell’Audi, sottoposto a prova etilometrica, ha evidenziato un tasso alcolemico di poco inferiore a tre grammi per litro, e va ricordo che il massimo previsto dalla norma è 0,5 g/l, che scende a 0,00 g/l per i neo patentati.

Naturalmente l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’immediato ritiro della patente di guida, ai fini della revoca, e la decurtazione di dieci punti dalla stessa. Il conducente è stata anche sanzionato per aver tamponato il mezzo che precedeva, con la decurtazione di ulteriori cinque punti dalla patente di guida.