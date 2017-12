Rotzo, ha mezz’etto di cocaina in auto. Arrestato

Rotzo – Un uomo di 53 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, a Rotzo, dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Thiene e della stazione di Asiago, nell’ambito di una specifica attività tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che è stato colto in flagranza di reato, è Mario Italia, dell’altopiano di Asiago, in attesa di occupazione e gravato da precedenti specifici.stato intercettato dai carabinieri mentre si trovava a bordo della propria autovettura ed aveva con sé 51 grammi di cocaina, destinata al mercato dell’Altopiano nel periodo delle feste. Aveva anche 800 euro in contanti ritenuti dai militari che lo hanno arrestato un verosimile frutto della attività di spaccio. L’uomo è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.