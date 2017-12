Marostica, è confermato il Capodanno in Piazza

Marostica – Capodanno in piazza a Marostica. Si rinnova in città una delle feste più attese: l’ormai tradizionale veglione, promosso da amministrazione comunale ed esercenti del centro, appuntamento immancabile di fine anno per chi vuole festeggiare in allegria, immerso in uno scenario unico.

“Marostica, da tempo scenario di grandi eventi live – commenta il sindaco Marica Dalla Valle -, non poteva mancare a questo appuntamento, atteso dai cittadini e da migliaia di visitatori che sempre più numerosi scelgono la nostra cittadina per la sua bellezza e la sua ricca offerta culturale e di spettacolo. Sono in molti ad attendere il countdown nella nostra Piazza degli Scacchi”.

Una notte, quella di domenica 31 dicembre, che sarà caratterizzata dalla musica e da una spettacolare scenografia, quella del Castello inferiore illuminato a festa, con gli immancabili fuochi d’artificio ed incendio e la pista di pattinaggio sul ghiaccio sempre in funzione.

Sul palco, un lungo dj set a cura di Richard Markz, in consolle dalle 22.30 alle 2, che per salutare il 2018 propone un live di musica dance ed elettronica, tutto da ballare, prima e dopo il countdown. Tutti i bar del centro saranno aperti. Sono infatti gli esercenti a sostenere il party del Capodanno 2018.