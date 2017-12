Fondo Immobiliare, il commento di Confindustria

Vicenza – “Purtroppo sono stato facile profeta. Ancora una volta ha trionfato il partito del non fare, il quale ha fatto perdere a Vicenza un’opportunità che molto probabilmente non si ripresenterà. Parliamo di 51 milioni di euro che sarebbero andati a riqualificare il centro storico della città. E questo senza nemmeno entrare troppo nel merito, tantomeno portando delle alternative. A qualcuno evidentemente va bene così, trova lo status quo rassicurante”.

A parlare così è il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, che nei giorni scorsi, in merito al paventato stop al Fondo Immobiliare, si era detto rassegnato. “Noi – ha aggiunto Vescovi – la pensiamo diversamente. L’auspicio è che in futuro possano ricrearsi le condizioni affinché siano di nuovo disponibili, per la città, risorse economiche di questa entità. Ma l’impressione è che si sia persa un’occasione unica. Con questa decisione perde di credibilità tutta la città nei confronti di chi avrebbe intenzione di investire in questo campo”.