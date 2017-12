Primo soccorso per tutti. Un corso a Valli del Pasubio

Valli del Pasubio – Conoscere le procedure da applicare nel caso si verificasse una situazione di emergenza è fondamentale e può contribuire a salvare delle vite. Ed è proprio con questa consapevolezza che il Comune di Valli del Pasubio ha deciso di organizzare in corso di primo soccorso aperto a tutti i cittadini.

Il percorso, che si svolgerà nella sala consiliare del Comune, in via Bruno Brandellero, si articolerà in quattro lezioni da quattro ore ciascuna (dalle 8.30 alle 12.30, per un totale di sedici ore), il sabato mattina. Il primo appuntamento è in programma il 13 gennaio; gli altri incontri saranno il 20 e 27 gennaio e il 3 febbraio.

Questi incontri saranno svolti in collaborazione con il personale della Croce rossa e prevederanno prove pratiche ed alcune nozioni teoriche. Ai partecipanti verranno infatti fornite le istruzioni di base da mettere in pratica in situazioni di emergenza e saranno illustrate anche le manovre da svolgere in caso una persona si venisse a trovare in pericolo di vita.

“E’ una proposta molto interessante – ha commentato il consigliere delegato, Manuela Storti -, perché ormai ad ognuno di noi sono chieste sempre più competenze trasversali ed in ambiti differenti. Un corso di primo soccorso può salvare la vita in molte situazioni. Per questo pensiamo che la proposta possa essere interessante ed utile per tante persone”.

Il costo del corso è di 26 euro e comprende il materiale didattico. Per iscriversi c’è tempo fino al 5 gennaio 2018, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@comune.vallidelpasubio.it, oppure telefono al numero 0445 590400.