Thiene, la polizia locale cerca un nuovo agente

Thiene – C’è tempo fino alle 12 di venerdì 5 gennaio 2018 per presentare, a mano, tramite raccomandata o pec, la propria domanda di partecipazione al concorso pubblico per un posto di agente di polizia locale, categoria C1, che è stato indetto presso la sede di Thiene del consorzio di polizia locale Nordest vicentino, in via Rasa.

“Il concorso – ha spiegato il comandante Giovanni Scarpellini – prevede l’assunzione a tempo indeterminato del solo primo classificato, ma la graduatoria, che sarà valida tre anni, potrà essere usata da altri enti per assunzioni analoghe e, comunque, verrà impiegata anche per l’assunzione di agenti a tempo determinato”.

Per candidarsi è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, aver conseguito un diploma di scuola superiore che dia accesso all’università e avere la patente di guida di categoria B. In ogni caso, tutti i requisiti per l’ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda, il modulo da compilare, ed altre informazioni utili sono reperibili a questo link.

Alla pagina appena citata si possono trovare anche gli argomenti sui quali verterà l’esame e le modalità di svolgimento della prova. Tra le materie oggetto di valutazione ci sono il codice della strada, il codice di procedura penale e il codice penale, nozioni di infortunistica stradale, di edilizia e ambiente, diritti e doveri del pubblico dipendente.