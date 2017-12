Commissione banche inutile. Lo dice anche Gentiloni

Roma – Solo in Itala sono possibili certe cose… Dalla associazione “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, riceviamo questa segnalazione, con video allegato (sopra, cliccare sul simbolo play per vederlo), che riguarda la conferenza stampa di fine legislatura, tenuta ieri dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sollecitato da una giornalista, Laura Perego, del Tg La7, lo stesso premier ha, praticamente, definito inutile la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche. Tra l’altro non è pensabile che la commissione si sia rivelata inutile solo dopo aver svolto il suo lavoro… In altre parole si sapeva già che non sarebbe approdata a nulla di concreto o di nuovo.

Viene spontaneo chiedersi, allora, perché sia stata costituita, perché ci si è presi questo disturbo insomma, e soprattutto che cosa si sperava di ottenere con essa? Una cosa però è stata certamente ottenuta: si è allargato il numero degli italiani che sono convinti che nel nostro paese si faccia molto poco di ciò che serve davvero, mentre al contrario proliferano quelle iniziative che sono puramente di facciata.

“Rendiamo pubblico questo video – scrive l’associazione dei risparmiatori vicentini truffati, accompagnando il video – per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, unica associazione ad aver rifiutato il confronto in Commissione banche. Alla faccia di tutte quelle associazioni compiacenti che hanno indorato questa commissione, inutile, per stessa ammissione del presidente del Consiglio. Invitiamo tutti gli iscritti a queste associazioni a riflettere”.