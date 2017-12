Ciaspolata a Vicenza con Campagna Amica

Vicenza – La passione e l’atmosfera del Natale di montagna sono sbarcati in città ieri pomeriggio, grazie a Coldiretti Vicenza, che nell’ambito delle iniziative del mercato coperto di Campagna Amica ha fatto rivivere tradizioni e paesaggi dell’Altopiano. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di Malgasiago, sotto la guida esperta di Massimiliano Gnesotto.

“Siamo riusciti a coinvolgere molti vicentini, non solo bambini – commenta Gnesotto – e così siamo riusciti a far rivivere la montagna in città. Non bisogna dimenticare, infatti, che anche la montagna fa parte del panorama vicentino e la ciaspolata è un modo per raccontare il territorio attraverso una camminata lenta, facile ed adatta a tutti”.

Sono stati ben 87 i vicentini che hanno preso parte alla curiosa iniziativa, il più piccolo di appena 19 mesi, il più adulto un 83enne che non ha resistito al desiderio di indossare le ciaspole.