Vicenza, al via il nuovo bilancio partecipativo

Vicenza – Partirà a gennaio il nuovo Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza per il 2018. Per il terzo anno consecutivo i cittadini avranno la possibilità di presentare progetti e di votare quelli che ritengono più utili ed interessanti che l’amministrazione poi realizzerà. Il consiglio comunale ha infatti stanziato anche per il 2018 la somma di 400 mila euro da destinare alla realizzazione dei progetti che risulteranno i più votati dai cittadini.

L’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova esprime soddisfazione anche per l’approvazione del Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo che ne regolerà lo svolgimento in futuro. Tra le novità introdotte vi è la possibilità, da quest’anno, che anche i giovani a partire dai 16 anni possano presentare proposte progettuali oltre che votarle. Inoltre, ogni cittadino avrà 2 voti a disposizione per scegliere i progetti che riterrà più validi.

Come per gli anni scorsi, i temi sui quali presentare proposte progettuali riguarderanno i lavori pubblici, gli spazi e le aree verdi, i parchi gioco, la riqualificazione dei quartieri e gli interventi contro il degrado urbano. Nei prossimi giorni la giunta comunale stabilirà il budget minimo e massimo che ogni progetto potrà avere ed i tempi di svolgimento del processo partecipativo. Dal 22 al 31 gennaio è prevista la fase informativa per far conoscere il Bilancio Partecipativo e le regole di svolgimento con l’organizzazione di incontri in tutti i quartieri della città.

Si inizierà lunedì 22 gennaio in Circoscrizione 1 (Centro Proti, in contra’ De’ Proti 3); martedì 23 gennaio in Circoscrizione 2 (via E. De Nicola 8), mercoledì 24 gennaio in Circoscrizione 3 (viale della Pace 87). Si proseguirà giovedì 25 gennaio in Circoscrizione 4 (via Turra 70), lunedì 29 gennaio in Circoscrizione 5 (Pro Laghetto, in via Lago d’Iseo 25), martedì 30 gennaio, in Circoscrizione 6 (via Thaon di Revel 44), mercoledì 31 gennaio, in Circoscrizione 7 (via Vaccari 107). Tutti gli incontri si terranno alle 18.30. Il Regolamento per il Bilancio partecipativo è disponibile su questa pagina del sito del Comune di Vicenza.