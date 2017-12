Basket, la VelcoFin chiude il 2017 in casa con Marghera

Vicenza – L’ultima gara dell’anno riserva alla VelcoFin Vicenza la sfida casalinga con le biancoblù del Giants Basket Marghera. La partita, in calendario per la tredicesima giornata di andata della seconda divisione del campionato italiano femminile di basket, verrà disputata questa sera, al PalaGoldoni, con inizio alle 20.30.

Per questo derby veneto, l’allenatore biancorosso Jonata Chimenti riavrà finalmente a disposizione Francesca Santarelli, prossima a dimenticare la sublussazione della spalla sinistra rimediata con Bolzano e nuovamente nelle dodici, anche se con prospettive di impiego limitate. Le lagunari arriveranno a Vicenza con un bagaglio di cinque vittorie e sette sconfitte che vale il nono posto in graduatoria, in coabitazione con Selargius.

Quella guidata da coach Paolo Seletti è una squadra molto giovane: le giocatrici dal maggior “vissuto” sono infatti Marta Granzotto (classe 1992), cresciuta nel sodalizio del presidente Baroni e ritornata a vestire i colori Rittmeyer dopo cinque stagioni spese tra A1 e A2, la pari età argentina Florencia Llorente e la 26enne vicentina ed ex biancorossa Irene Pieropan. Marghera, Dopo un inizio in salita, le biancoblù hanno trovato equilibrio e parziale continuità, tanto da vincere cinque delle ultime otto gare disputate.

“Marghera – ha commentato la play biancorossa Camilla Mingardo – non è una squadra particolarmente forte sotto l’aspetto fisico, ma fa della velocità, dell’aggressività e del pressing le sue armi principali. Senza dubbio sarà una partita tosta, anche perché abbiamo differenti modi di giocare. Per conquistare la vittoria dovremo fare molta attenzione quando le veneziane metteranno pressione a chi porterà la palla, cercando anche di chiudere tutte le linee di passaggio”.