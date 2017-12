Auto in un fossato. Due uomini feriti ed incastrati

Arzignano – Intervento la notte scorsa, qualche minuto dopo la mezzanotte, per i vigili del fuoco, chiamati per un incidente stradale avvenuto ad Arzignano, in via Trissino, dove un’auto era finita in un fossato, contro un ponticello di un passaggio carraio, dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo. Ci sono due feriti.

La squadra del locale distaccamento dei pompieri, accorsa sul posto, ha estratto dalle lamiere due uomini di 67 e 69 anni, del posto, rimasti incastrati nell’abitacolo della vettura, una Fiat 500

I due feriti sono stati poi presi in cura dal personale del Suem 118 e portati in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.