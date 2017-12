Asiago, un brindisi al 2018 con la Grande Musica

Asiago – Orchestra regionale Filarmonia Veneta in questi giorni impegnata in un tour che toccherà tutto il Veneto, in un omaggio all’arrivo del nuovo anno. Ed ad aprire i “Concerti di Capodanno” è proprio la nostra provincia, con l’appuntamento di domani, mercoledì 27 dicembre, al Teatro Millepini, di Asiago, alle 21.

A dirigere ci sarà il maestro Francesco Ommassini e il programma prevede l’esecuzioni della sinfonia da “La Cenerentola”, di Rossini, l’ “Invito alla danza” di Weber, ancora Rossini con la sinfonia da “L’Italiana in Algeri”, quindi Verdi, con la sinfonia da “I Vespri Siciliani”.

Sarà poi la volta Johann Strauss, con l’ouverture da “Der Zigeunerbaron”, il walzer “Frühlingsstimmen”, le polke veloci “Unter donner und Blitz”, “Luzifer Polk”, “Eljen a Magyar”, il walzer, “Sphärenklänge” e il finale con quello più celebre: “Sul bel Danubio blu”.