Arzignano, incendio alla ex pasticceria

Arzignano – Intervento, questa mattina, intorno alle 11.30, per i vigili del fuoco, chiamati in via Cornale, ad Arzignano, per un incendio divampato in un ex laboratorio di pasticceria, ora adibito a deposito di macchinari inutilizzati.

La squadra di Arzignano è intervenuta con due automezzi ed ha spento una il rogo che avvolgeva una friggitrice, evitando l’estensione delle fiamme agli altri macchinari depositati.

La friggitrice era stata messa in funzione dal proprietario per verificarne il funzionamento, quando l’olio ha preso fuoco. Danni da fumo hanno interessato l’intero laboratorio, ed è rimasto danneggiato l’impianto elettrico. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, con l’aereazione dei locali.