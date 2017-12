Agenti di commercio, è nato Usarci Veneto

Venezia – E’ nato Usarci Veneto, l’organismo regionale che rappresenta unitariamente le sette sedi venete del sindacato degli agenti di commercio. Alla carica di segretario è stato designato Franco Roccon, presidente di Usarci Belluno.

“Il primo obiettivo del nuovo organismo – spiega lo stesso Roccon – è già stato raggiunto: entrare nella Consulta per l’Autonomia regionale, a cui aderiscono le associazioni di categoria venete e che è stata istituita a seguito del risultato referendario del 22 ottobre. L’organizzazione degli agenti di commercio sarà in questo modo rappresentata nella Consulta, diventando il referente istituzionale per le competenze economiche e formative di settore”.

Già pronte alcune istanze che verranno presentate all’interno della consulta: si va dall’accesso ai fondi per la formazione, legata soprattutto agli strumenti più innovativi, alla riduzione delle tariffe autostradali, alla possibilità di entrare liberamente nei centri storici delle città venete.

“Il patrimonio di professionalità e di esperienze che l’Usarci ha accumulato fin dal 1948 – ha aggiunto Roccon – è un prezioso capitale che si intende mettere a disposizione di tutte le forze politiche impegnate nella trattativa con il Governo centrale per l’autonomia veneta”. Di Usarci Veneto fanno parte tutti i presidenti provinciali del sindacato: Paolo Garcea (Padova e Rovigo), Stefania Camarotto (Treviso), Pietro Lunardi (Venezia), Massimo Azzolini (Verona) e Domenico Marsella (Vicenza).