Vicenza, la Uil va al congresso provinciale

Vicenza – Sindacato Uil di Vicenza a congresso provinciale nei prossimi giorni. L’appuntamento con i lavori congressuali è per venerdì 6 aprile, ma ci sarà un importante tappa di avvicinamento, il giorno prima. Per giovedì 5 aprile infatti, alle 17, la Uil vicentina ha organizzato un incontro “Faccia a faccia con chi si candida al governo della città” , all’Hotel Tiepolo di Vicenza, con ingresso libero. Sarà introdotto dalla segretaria provinciale della Uil Grazia Chisin e moderato dal direttore del Giornale di Vicenza Luca Ancetti.

Naturalmente si parla di un incontro dibattito con i candidati a sindaco di Vicenza alle prossime elezini amministrative, in programma per il 10 giugno. A confrontarsi saranno Otello Dalla Rosa (centrosinistra) Francesco di Bartolo (Movimento 5 Stelle), Fabio Matovani (Forza Italia e Lega), Francesco Russo (Fratelli d’Italia e liste civiche), Leonardo Bano (civica No Privilegi Politici) e Andrea Maroso (Siamo Veneto).

“Il lavoro, presente e futuro, a Vicenza – si legge in proposito in una nota della Uil -. La salute, l’ambiente e la sicurezza: nell’occupazione, ma anche nelle vie della città e nella salubrità del territorio provinciale. Il futuro e le aggregazioni degli enti locali e delle municipalizzate, da Ipab ad Aim. L’università vicentina. Quali sono le proposte e le risposte dei candidati sindaci di Vicenza?”

Per quanto riguarda invece il congresso, venerdì 6 aprile, saranno centinaia i delegati della Uil vicentina che animeranno questo appuntamento quadriennale con il quale saranno rinnovate le cariche confederali. Nell’occasione verrà presentato uno studio, elaborato da Local Area Network, del ricercatore Luca Romano. La ricerca fornirà dati e numeri aggiornati in tema di occupazione provinciale, con focus sul lavoro giovanile e femminile.

Al congresso, introdotto da Grazia Chisin, sono state invitate le cariche istituzionali, il prefetto Umberto Guidato e il questore Giuseppe Petronzi, il sindaco uscente di Vicenza Achille Variati, il consigliere provinciale con delega al lavoro Valter Orsi, e i presidenti delle principali associazioni di categoria vicentine. All’appuntamente congressuale prenderanno parte anche Domenico Proietti, segretario nazionale Uil che ha seguito tutte le trattative sulla previdenza negli ultimi anni, e Gerardo Colamarco, segretario Uil del Veneto.