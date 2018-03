Vicenza, trucco permanente con BelfattoLab

Vicenza – Apre a Vicenza il nuovo punto di riferimento del Trucco Permanente per il nord Italia. Toni Belfatto, esponente mondiale della Dermopigmentazione sceglie Chiara Garofalo, la nuova vincitrice di Sking Latex Edition 2018, il primo campionato nazionale di dermopigmentazione sopraccigliare su pelle sintetica, come rappresentante del Veneto aprendo il nuovo BelfattoLab di Vicenza www.chiaragarofalo.it.

Con una superficie di circa 200 metri quadri, il BelfattoLab di Vicenza si compone di due cabine operative, una sala consulenze e di un’ampia sala di circa 100 metri quadri dedicata alla formazione. Volto ad offrire un servizio di eccellenza, il BelfattoLab di Vicenza è un centro interamente dedicato alla Dermopigmentazione che offre trattamenti specializzati di Trucco Permanente, Dermopigmentazione Paramedicale e Tricopigmentazione.

Trucco Permanente

Il Trucco Permanente è quel trattamento estetico non invasivo che consente, tramite un’azione tatuatoria, di andare a correggere, ridisegnare o modificare l’aspetto di sopracciglia occhi e labbra con l’impiego di specifiche tecniche realistiche per un risultato del tutto naturale.

Desideri sopracciglia perfette? Diventate ormai una vera e propria ossessione per il mondo femminile, e non solo, le sopracciglia assumono un ruolo fondamentale nell’espressione del nostro viso. Le sopracciglia tatuate con la tecnica del Trucco Permanente rappresentano la soluzione ottimale per avere sempre sopracciglia perfette senza più dover spendere ore allo specchio.

Stanche del trucco che cola? Con il Trucco Permanente, in palestra, al mare, in piscina e nelle vostre giornate quotidiane potrete essere sempre perfette in ogni momento senza più pensieri.

Dermopigmentazione Paramedicale

La Dermopigmentazione Paramedicale consente di arrivare laddove la chirurgia estetica non riesce, andando a ricostruire a livello cromatico parti della pelle per nascondere eventuli cicatrici, macchie o difetti congeniti. Con la Dermopigmentazione Paramedicale è possibile ridisegnare, interamente o in parte, il complesso areola capezzolo in quei casi in cui esso non sia più presente a causa di interventi chirurgici o qualora sia stato compromesso in seguito all’allattamento. Con la Dermopigmentazione Paramedicale potrete tornare a scoprirvi in libertà.

Tricopigmentazione

La Tricopigmentazione invece è la Dermopigmentazione applicata al cuoio capelluto e viene utilizzata per risolvere tutti gli inestetismi legati a calvizie o ad esiti cicatriziali senza dover ricorrere ad invasivi e costosi interventi chirurgici. Con la Tricopigmentazione potrete dimenticarvi di dover portare scomodi cappelli per cercare di nascondere una calvizia indesiderata o per nascondere fastidiosi esiti cicatriziali che vi impediscono di sentirvi a vostro agio. La Tricopigmentazione consente di andare a creare l’illusione della presenza del capello laddove non esiste più.

Nel BelfattoLab di Vicenza potrete affidarvi a specialisti altamente qualificati per avere un appuntamento per una consulenza gratuita per avere tutte le informazioni di cui avete bisogno e vedere nello specifico quali sono le vostre esigenze in totale riservatezza. Troverete inoltre una struttura che rispetta le più elevate norme igienico sanitarie.