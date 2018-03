Vicenza – “L’ambiente e l’innovazione per garantire al territorio di rendere distretto il vicentino sempre più modello in Italia e in Europa. Con queste bandiere ci siamo impegnati in queste settimane di confronto con i cittadini. Liberi e Uguali incarna il modello di una sinistra moderna che coniuga le esigenze dei cittadini e delle imprese, con quella dei rispetto del territorio e della vera sicurezza (quella dell’acqua libera da Pfas, dell’aria respirabile, delle strutture sicure ed efficienti, sideralmente lontane dalle grandi opere inutili che continuano a consumare suolo)”.

Sono parole dei candidati di Liberi e Uguali, Pippo Civati e Annalisa Corrado, annunciando l’incontro di chiusura di campagna elettorale, intitolato “Laboratorio delle Idee”, in programma domani, venerdì 2 marzo, al Galla caffè, di Vicenza, in Piazza Castello, a partire dalle 10.30, assieme agli altri candidati vicentini della loro squadra. “In poche settimane – ricordano Civati e Corrado – abbiamo gettato le basi per una forza di sinistra capace di raccogliere le sfide ambientali, della robotizzazione del lavoro e della necessità di una crescita equa. Capace di tenere insieme le esigenze di tutti. E di tutto”.

L’iniziativa proseguirà alle nel pomeriggio, alle 15, presso il Bar Sartea, in corso dei Santi Felice e Fortunato, con una tavola rotonda tra un gruppo di giovani universitari e il Professore di Scienza Politica dell’Università di Padova, Marco Almagisti, candidato di Liberi Uguali nella circoscrizione di Padova. Alle 18.15 infine ci sarà la “LeU Fest”, la festa di chiusura della campagna elettorale di Liberi e Uguali, sempre presso il Bar Sartea, che vedrà la partecipazione di Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.