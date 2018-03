Torri, 45enne trovato senza vita in un locale

Torri di Quartesolo – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi, mercoledì 7 marzo, nella foresteria di un locale pubblico, un ristorante e pizzeria, a Torri di Quartesolo. Si tratta di un 45enne originario della Sicilia che, in passato, in quel locale aveva lavorato come cuoco e che ora, invece, vi alloggiava temporaneamente.

A scoprire il cadavere, questa mattina, sono stati proprio i titolari del locale, i quali, hanno subito contattato il 118. La centrale operativa del Suem ha poi provveduto ad avvisare i carabinieri. Sul posto, oltre al personale della compagnia di carabinieri di Camisano Vicentino, sono intervenuti anche i loro colleghi del nucleo investigativo.

Sono stati loro ad effettuare i rilievi del caso. Accertamenti, questi, che hanno permesso di escludere l’ipotesi di omicidio come una tra le possibili cause della morte del 45enne. Potrebbe trattarsi, invece, di un malore.

In ogni caso, il corpo dell’uomo è stato poi trasferito nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per un eventuale esame autoptico, finalizzato a stabilire con precisione le cause del decesso.