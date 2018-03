Thiene – Sta per concludersi la stagione di prosa 2017/2018 del teatro comunale di Thiene. Protagonisti del penultimo appuntamento, in programma, in triplice replica, il 20, 21 e 22 marzo, saranno Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, che porteranno sul palco lo spettacolo “Delitto/Castigo”. Si tratta di un adattamento teatrale, ad opera dello stesso Rubini e di Carla Cavalluzzi, del romanzo scritto nel 1866 da Dostoevskij e ambientato a Pietroburgo. A presentare questo spettacolo, con inizio alle 20.45, è la compagnia Nuovo Teatro, diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione teatro della Toscana.

Dopo il successo di “Provando… Dobbiamo parlare”, “Delitto/Castigo” è il nuovo progetto sul “Teatro non Teatro” partorito dalla mente di Rubini. Attraverso la riscrittura e l’ausilio di un rumorista e di una cantante, Rubini e Lo Cascio ci condurranno in un viaggio tra i capitoli di uno dei più grandi romanzi mai scritti.

“Vertigine e disagio accompagnano il lettore di Delitto e Castigo – si legge in una nota di presentazione dello spettacolo -. La vertigine di essere finiti dentro l’ossessione di una voce che individua nell’omicidio la propria e unica affermazione di esistenza. E quindi il delitto come specchio del proprio limite e orizzonte necessario da superare per l’autoaffermazione del sé”.

“Un conflitto che crea una febbre, una scissione, uno sdoppiamento; un omicidio che produce un castigo, un’arma a doppio taglio. Come è la scrittura del romanzo, dove la realtà, attraverso il racconto in terza persona, è continuamente interrotta e aggredita dalla voce pensiero, in prima, del protagonista. Ed è proprio questa natura bitonale di Delitto e Castigo a suggerire la possibilità di portarlo in scena attraverso una lettura a due voci.

